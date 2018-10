El talentoso hermano de Kylie Jenner que pocos conocían

Aunque ni Kendall ni Kylie Jenner tienen relación sanguínea con el primer marido de su mamá Kriss Jenner, Robert (padre de Kim, Khloé y Kourtney), siguen siendo tan aclamadas como sus hermanas Kardashian .

Ambas son las hijas de Caitlyn Jenner (antes Bruce) lo que las hace parte de otra rama de la familia de la que básicamente nunca se habla. Y es que seamos realistas, ninguna familia superará el nivel mediático de las Kardashian.

Las polémicas hermanas tienen otros 4 hermanos por parte de su padre, frutos de otros matrimonios. Aemás de Kourtney, Kim, Khloé y Rob, Kendall y Kylie tienen a Burt Jenner, Brandon Jenner, Cassandra Marino y Brody Jenner.

Eso sí, parece que dentro de la familia paterna de Kendall y Kylie, hay un gran talento musical pues Brandon es un gran cantante y compositor.

Se casó con Leah Felder en 2012, aunque se divorciaron después de 14 años juntos y tiene una hija de 2 años llamada Eva James. Sin embargo, al igual que sus hermanas, Brandon también incursionó en la televisión junto a su hermano Brody, en la serie de 2005 The Princes of Malibu (Los Príncipes de Malibú). Curiosamente en el show también participaba su padrastro David Foster, también padrastro de Bella y Gigi Hadid. Así que extrañamente todos están conectados de uno u otro modo.

A diferencia de Brody, Brandon no mantiene una relación cercana con Kylie ni Kendall y mucho menos tiene contacto con Kim y el resto del clan Kardashian. Pero eso no le ha impedido forjar su propio camino a la fama.

De hecho, recientemente lanzó un nuevo sencillo musical inspirado en un tema muy polémico en los Estados Unidos: los tiroteos masivos, específicamente el de Las Vegas (1 de octubre 2017) y en Parkland (14 de febrero 2018)

"Escribí esta canción en respuesta a los tiroteos del 1 de octubre de 2017 en Las Vegas y el 14 de febrero de 2018 en Parkland, FL. Me centré en la entrevista de un hombre que expresaba su frustración por el hecho de que no podía recordar si se había despedido de su hija cuando ella había salido de casa para ir a la escuela. el día que fue asesinada en Parkland. Sus palabras fueron devastadoras para mí, ya que no podía imaginar cómo sería perder a un hijo de una manera tan horrible", escribió Brandon en la descripción de su video, el cual fue compartido por Kylie Jenner en su cuenta de Instagram.

"A pesar de saber que todos interpretarán el mensaje detrás de "All I Need Is You" a su manera, espero que esta canción pueda brindar consuelo a alguien que esté procesando algún tipo de pérdida en su vida"

