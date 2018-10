A Jessica Cediel la vida le sigue sonriendo. No solo tiene el trabajo que siempre soñó, sino que también ha salido adelante con su emprendimiento de la mano de sus hermanas. Pero al parecer las sorpresas no paran, no solo han logrado vender sus labiales de manera exitosa, sino que también revoluciona las redes sociales con su sensualidad. El sexy video de Jessica Cediel y sus hermanas que dejó a todos sin aliento.

En las historia de Instagram de la presentadora reveló el detrás de cámaras que hubo de la sesión de fotos que se protagonizó junto a Melissa y Virgie para su marca 'Lipbooster Jessica Cediel'. Con buena música, usando solamente la parte inferior de un bikini de color negro y crop top mostraron algunos sensuales movimientos.

De hecho, luego del divertido momento la expresentadora del reality 'A Otro Nivel Colombia' compartió una publicación un poco más recatada. Eso si mostrando el divertido momento que vivió junto a sus hermanas y lo orgullosa que esta de su producto.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues no solamente son muy parecidas en su cara, sino en su contextura pues las tres tienen la característica cintura de avispa de la presentadora.

"Jessi no había contado que tenía dos gemelas "igualiticas" no se distingue cual es cual", "Que buen ADN tienen, me encanta que las tres tienen la misma cintura", "Ya las había visto en fotos, pero así de verdad que son igualitas, el mismo cuerpo", "Para que fueran trillizas, me encanta", "Son muy lindas las tres", "Que buen cuerpo", escribieron algunos usuarios de las redes sociales.

