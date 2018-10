¡Cero celulitis! Kourtney Kardashian demuestra que tiene mejor cuerpo que Kim Kardashian

Hace poco la socialité Kim Kardashian expresó que su hermana mayor, Kourtney Kardashian, era la menos interesante de la familia y que necesitaba urgentemente mejorar su imagen pública.

Sin embargo, Kourtney Kardashian se empeñó en demostrarle a la esposa de Kanye West que está muy equivocada.

La celebridad, de 39 años y madre de tres hijos, recientemente se fotografió con un diminuto bikini negro, que dejó al descubierto su sensual figura.

En las imágenes se observa a la protagonista del reality Keeping Up With The Kardashians dando saltos sobre una colchoneta, donde muestra un cuerpo tonificado y libre de celulitis.

Sus más de 68 millones de seguidores en Instagram quedaron sin aliento luego que la publicación de estas fotos, que demuestra que Kourtney no se avergüenza para nada de su cuerpo.

Kourtney Kardashian, exótica

Y es que la mezcla de raíces de las Kardashians las hace exóticas.

Durante un episodio del reality, su madre Kriss Jenner compartió los resultados de una prueba de ADN realizado a sus cinco hijas.

“¡Dios mío, soy del Medio Oriente y del Norte de África!”, exclamó Kourtney Kardashian, que también es 4.5% francés, según la prueba.

La ex de Scott Disick no lo extraña para nada, disfrutando de este día de sol en su casa en California.