Carlos Rivera revela lo terrible que fue haber estado en TV Azteca

El cantante Carlos Rivera, no ha tenido un camino fácil en su ascenso a la fama. A pesar de que hoy es considerado como uno de los artistas mexicanos más importantes, en su momento tuvo que tomar decisiones arriesgadas con TvAzteca, la televisora que vio nacer su carrera.

En 2004, Carlos se convirtió en uno de los ganadores del reality show La Academia, donde demostró que estaba dispuesto a seguir con paso firme para consolidarse en la música. Sin embargo, su triunfo no fue miel sobre hojuelas pues no recibió apoyo de nadie, como se le había prometido. Esto lo llevó a dejar la televisora que le dio la fama para pasarse a Televisa.

Desde luego, tenía que esforzarse mucho más para sobresalir como cantante pues había otros tantos artistas emergentes con la esperanza de triunfar igual.

Ahora que Carlos está como coach en la nueva emisión de La Voz México, reveló los duros momentos que vivió en TV Azteca. La inesperada revelación ocurrió en el momento en el que el cantante tomó turno para dirigir unas palabras a la participante que estaba en audición

‘Gané un concurso. De repente pensé que iba a llegar todo, y pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible (con TV Azteca) por muchos años y hasta que me pude liberar de eso pude empezar a trabajar con mi carrera. Muchas veces yo solo, también tocando puertas, buscando oportunidades. Sé lo que tú vives, lo que tú sientes’.