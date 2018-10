¡Celosa! Esta mujer de la realeza demostró su rechazo por el embarazo de Meghan Markle

La familia real ha recibido con mucha emoción la noticia sobre el embarazo de la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018

Sin embargo, a una mujer de la realeza parece que le ha caído mal la noticia, y ha despertado los celos en ella.

Se trata de Sarah Ferguson, duquesa de York, quien se mostró un poco celosa en las redes sociales justo después que el Palacio de Kensington informara el pasado lunes 15 de octubre que los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, esperan a su primer hijo.

Sarah Ferguson siendo ella misma 😐 y sentada con los Windsor 👀 pic.twitter.com/UZZFeP4LVb — Familia Real UK (@FamiliaRealUk) October 12, 2018

Parece que Sarah se sintió ofendida y opacada porque la noticia del bebé real dejó en segundo plano la reciente boda de su hija, la princesa Eugenia de York, con el empresario Jack Brooksbank, que ocurrió el pasado viernes 12 de octubre.

Andrew and I are proud to welcome Jack to the York family #wedding @TheDukeOfYork pic.twitter.com/L6Jrf3NOQX — Sarah Ferguson (@SarahTheDuchess) October 15, 2018

La exesposa del príncipe Andrés, duque de York, publicó una serie de fotografías en Twitter e Instagram el lunes, justo después de que Harry y Meghan anunciaron que iban a tener un bebé.

Ferguson publicó tres mensajes diciendo que estaba "orgullosa" de Eugenia y Jack, pero no hizo ninguna mención de Harry y Meghan.

So proud of Eugenie and Jack #wedding pic.twitter.com/HOS0oazLhz — Sarah Ferguson (@SarahTheDuchess) October 15, 2018

Esto levantó sospechas de que la madre de la princesa no está muy contenta con la noticia y quiso resaltar la boda de su hija.

