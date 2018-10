Así respondieron los usuarios de Twitter al matoneo de Tuti Vargas

Luego de los recientes trinos de Tuti Vargas a inicio de semana los usuarios de redes sociales no se callaron nada. Si bien conocimos que la influenciadora se divorció de Sebastián Yepes hace poco más de un año, y que él intentó arreglar las cosas -lo que desafortunadamente no ocurrió-. En ese momento el contenido de la bogotana giro en tornó al perdón, pasar el chisme y superar la tuza. Twitteros le responden al matoneo de Tuti Vargas

Sin embargo, una vez más el amor le sonrió, pero al cantante con la presentadora Alejandra Tamayo; lo que dejó en el olvido las valiosas enseñanzas sobre como superar a tu exnovio que tanto dio de qué hablar. Así quedó expresado en los twitts que Tuti escribió, al parecer sobre la nueva relación de Sebastián con Alejandra -luego de que ella compartiera una foto juntos, en su Instagram-.

Y, poco a poco la ola de de comentarios en redes empezó a crecer. Los internautas no dudaron en responder que no era la manera correcta de actuar, luego de que te enteras de que tu exesposo ya está en una relación.

Marica el ex de Tuti lleva más de medio año con la "nueva", básicamente el man le dijo que la amaba y al día siguiente ya tenía otra, la vieja esta en todo su derecho de emputarse, ahora resulta que todas son cuerdas y serenas. Allá ella si se quiere boletear.

Enseñanzas que nos deja Tuti Vargas esta noche:

1. No stalkear a tu ex.

2. No desahogarte en redes sociales.

3. Si tu novio te termina es necesario mezclar guaro con tequila para pasar la pena.

— Jesica (@JessBernal_) October 16, 2018