Selena Gómez recibe apoyo de una “amiga” muy especial ¡Amamos a Rachel!

Jennifer Aniston se está acercando a Selena Gómez, a raíz de su ingreso a rehabilitación.

Según Hollywood Life, el corazón de Jen "duele" después de ver a la joven actriz y cantante desesperada y ha hecho todo lo posible por ayudar.

"Selena ha recibido una avalancha de apoyo, ya que es muy querida en Hollywood", dijo una fuente cercana a Aniston.

La información privilegiada también dijo: "Ella es muy protectora de Selena y tiene vínculos estrechos con ella”.

"Jennifer es una persona extremadamente cariñosa. Le duele el corazón saber que Selena está luchando así y está absolutamente allí para ofrecerle consejos y apoyo. Ella ve a Selena como una hermana pequeña y está haciendo todo lo posible por ayudarla".

Jennifer y Selena han sido amigas por casi una década. Se conocieron en los premios Crystal y Lucy 2009 y, más tarde, ayudaron a narrar el documental Unity de 2015.

En una publicación de diciembre de 2014 en Instagram, Gómez elogió a la actriz de Friends y su amistad, y escribió: "No solo he estado siguiendo su carrera como fanática desde que tenía ocho años y ahora puedo verla transformarse por completo en su nueva película Cake, He llegado a tener conversaciones reales con un corazón tan real, todo el año".

En el estreno de Cake, solo un mes después, Jen también expresó su aprecio por su amistad "Ella es como un pequeño querubín que siento que quiero cuidar. Ella ha sido extremadamente solidaria y maravillosa ", dijo.

