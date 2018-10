Muere Javier Gnecco, actor de 'La ley del corazón'

View this post on Instagram

Mi querido #JavierGnecco, triste por tu partida pero feliz de haberte conocido. La pasamos buenísimo en #porquediablos y en #hastaquelaplatanossepare. Fuiste siempre un bacán y te la gozaste con toda! Un abrazo a tu familia y cuídanos desde esa dimensión. Feliz viaje!