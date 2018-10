Usar lentes sin aumento: la tendencia de moda que impuso la Princesa Diana en los 80s

Muchos podrían pensar que usar lentes sin aumento solo por lucirlos, es una tendencia de las últimas décadas, pero lo cierto es que hubo alguien que impuso esta tendencia en los 80s y es nada más y nada menos que la eterna Princesa Diana, la siempre recordada Reina de Corazones, Lady Di.

Eran los 80s y la moda era 'entre más, mejor' regla que parecía no ser la que Lady Di seguiría, su estilo era mucho más depurado y consistía en usar piezas claves, algo que tuviera un mensaje y que la ayudara a decir algo a través de sus looks. Fue justo después de convertirse en madre que decidió incorporar a su look un accesorio que le diera más presencia y estos eran los lentes sin aumento.

Diana quería enviar un mensaje claro, no era una mujer que solo estaría allí para procrear, ella quería dejar claro a la multitud que la seguía, que era una mujer culta y fueron los lentes el toque intelectual que la hacía ver mucho más involucrada con temas culturales. Diana empezó a usar lentes sin aumento para verse mucho más preparada y estudiada. A pesar de no terminar una carrera universitaria, Diana se empapó de conocimientos y logró convertirse en una mujer con mucho bagaje cultural.