Meghan Markle tiene 12 semanas de embarazo y dará a luz en su aniversario de boda

Este lunes 15 de octubre se confirmó el embarazo de Meghan Markle, su primer hijo con el Príncipe Harry que se espera nazca durante la primavera del 2019. Justo con el anuncio del palacio real del embarazo llegaron muchos más detalles sobre el estado de embarazo de Meghan, entre ellos el tiempo de gestación y para cuando nacerá su primer hijo o hija en el 2019.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

Se reveló que Meghan tiene un estado de doce semanas de embarazo, apenas la cuarta parte de su proceso de gestación. Aunque por ser madre primeriza se espera que de a luz después de iniciada la primavera del próximo año. Para 2019 se espera que la primavera inicie el 21 de marzo de 2019, aunque haciendo los calculos de tiempos para Meghan, ella podría dar a luz incluso en su primera aniversario de bodas.

There has obviously been quite a lot of speculation about #meghan being pregnant (not least her outfit to Eugenie’s wedding on Friday) but this confirmation is great news. She’s 12 weeks and due in April/May we think.

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) October 15, 2018