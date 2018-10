¿Kate, Meghan, Letizia o Eugenia? ¡Así fueron las increíbles tiaras que usaron en sus bodas!

Si te nombramos a Kate, Meghan, Letizia o Eugenia, de seguro vendrán a tu mente sus increíbles bodas reales. Cada una ha tenido la oportunidad que cualquier mujer querría: casarse con un príncipe y convertirse en Princesa. Sus vestidos fueron y son recordados como referencias de moda real, pero hay un accesorio que se mantiene en cada una de esas bodas y es el tema de las tiaras.

La primera en usarla en orden cronológico, fue Letizia Ortiz cuando se casó con el Príncipe Felipe el 22 de mayo de 2004. Tu imponente tiara servía de base para su hermoso vestido del diseñador Manuel Pertegaz, que falleció en 2014.

Happy 12th Wedding Anniversary to King Felipe and Queen Letizia of Spain! pic.twitter.com/SyqRlN8O91 — Gert's Royals (@Gertsroyals) May 22, 2016

Le siguió Kate Middleton cuando se casó con el Príncipe William el 29 de abril de 2011. La tiara de Kate estaba mucho más centrada en el borde de su cabello por lo que el velo cubría mucho más de su cabeza, haciendo un espectacular efecto cascada.

As Kate & William's 6th anniversary nears, "An Obscene Amount of People Cared About the Royal Wedding" https://t.co/nsR5FHojFU via @POPSUGAR pic.twitter.com/SX2oA494xc — WhatKateWore.com (@WhatKateWore) April 29, 2017

En 2018, Meghan Markle y la Princesa Eugenia, celebraron sus bodas, primero Meghan con el príncipe Harry en mayo pasado y ahora Eugenia en el mes de octubre. Ambas con un diseño de tiara con roca central, una piedra preciosa ubicada en el centro de la pieza. Sin duda ambas lucían realmente radiantes.

Both brides Meghan Markle and princesse Eugenie opted for a filigree tiara with a center stone!

#RoyalWedding pic.twitter.com/WVqafKWRRj — N (@niji_71) October 12, 2018