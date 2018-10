Farina alcanzó la fama luego de ser una de las ganadoras del Factor X Colombia. Su carrera como solista se ha estado conformado desde hace más de siete años; sin embargo, en redes sociales no se ha quedado atrás, pues no deja de sorprender a sus seguidores con sus polémicas publicaciones. El cambio de look de Farina con el que la comparan con Kim Kardashian.

Esta vez no fue por las pequeñas piezas de su guardaropa, sino por el parecido que tiene a una de las celebridades más grandes del mundo, Kim Kardashian. En la reciente publicación la paisa tiene el cabello -posiblemente una peluca- de color rubio, y un maquillaje muy parecido a la esposa de Kanye West.

Y, no solo es su parecido físico, sino también su actitud, pues en el video aparece maquillándose de forma muy sensual sus labios. Por lo que muchos no dudaron en hacer la asociación entre la colombiana con la estrella de televisión.

"Fari White Girl",(Fari la chica blanca) escribió en ingles en la descripción de la publicación.

En pocas horas le video tiene más de 52 mil 'Me gusta' y miles de comentarios.

"Se ve igual que Kim Kardashian cuando se pone ese tono en el cabello", "Simplemente hermosa", "¡Qué belleza de mujer!", "Le queda super ese look", "El rubio te queda divino", "Demasiado hermosa mujer, te he visto desde que empezó tu carrera y chévere como te has superado", "quedaste con un parecido a tormenta la de los X-Men", fueron algunos de los comentarios que recibió.

