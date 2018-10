Critican a Carolina Cruz por usar a su hijo para publicidad

View this post on Instagram

• Mi mati hoy se levantó con lágrimas y a mí me parte el corazón 💔, le pedí a Dios que me diera sabiduría para actuar, llamé de inmediato a mi mamá (ellas todo lo saben 🙏), Abumuma me recomendó calmarlo con unos masajitos en el estómago en el sentido que giran las manijas del reloj 🕑 🕒🕓 Para esto utilice la Crema Líquida Hidratación Intensa JOHNSON’S®️ y mágicamente se calmó y quedó feliiiiz 🙌. A veces tienen gases o molestias, y los masajes les ayudan y los tranquilizan, además de mantener su piel suavecita e hidratada hasta por 24 horas ☀🌚. ¿Ya les ha pasado? @johnsonsbabycolombia DESLIZA ▶️▶️