Andrea Legarreta explica por qué no se acerca a sus fans tras ser fuertemente criticada

Andrea Legarreta arremetió contra quienes la critican por no querer convivir con sus fans, pues a diferencia de sus compañeros de Hoy, ella no ha salido a las calles para interactuar con la audiencia del programa.

Por esta razón, Andrea decidió romper el silencio a través de sus redes sociales, donde mandó un mensaje a sus fans asegurando que siempre había sido muy cercana a ellos.

"Dedicarme a lo que me dedico, tiene sus pros y sus contras… Sé también que siempre habrá quienes quieran ensuciarme o inventar basura sobre mí y calumniarme ( Y sólo ellos saben sus motivos) Cada quien da lo que tiene adentro para dar… Vaya que he escuchado y soportado infinidad de mentiras acerca de mi vida laboral y privada… Por más que quieran ensuciarme, ahora diciendo que no me gusta convivir con el público, durante años ustedes han visto mi cercanía y agradecimiento con nuestra gente en cada lugar donde se acercan a mí, en cada visita que hacemos a distintos lugares en la cuidad y en los diferentes estados de la República Mexicana…"

Al mismo tiempo, aseguró que nunca se había sentido superior a nadie y que estaba dispuesta a enfrentarse a quienes pretenden hacerla quedar mal:

"No me he sentido jamás superior a alguien y sin duda durante años han podido ver en sus pantallas o en vivo, mi cercanía con nuestro público y también en los momentos que van más allá de la diversión… Entonces, es cuando pienso, que estoy dispuesta a aguantar y pagar ese 'precio' y tolerar a los mentirosos, detractores y 'haters', porque NADA de eso pesa más que todo lo bueno que me ha dado dedicarme a lo que me dedico…"

También aseguró que pronto saldría a convivir con su público de Hoy.

"Tú que has disfrutado lo bueno que me pasa y te has conmovido con mis tristezas o momentos difíciles, TÚ eres también una de esas bendiciones que agradezco desde el fondo de mi alma!! Y cuando mis jefes me digan que me toca salir de visita a algún sitio, estaré feliz cerca de ustedes! Los abrazo y les mando mucho amor!! GRACIAS 🙏🏻 ❣️ Siempre GRACIAS…"

