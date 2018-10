Daneidy Barrera, la popular Epa Colombia, nunca deja de generar polémica. Primero reveló maneras sorprendentes de cómo hacer el oso en los lugares históricos de Europa, se volvió empresaria y Dj, sin embargo, pese a su carácter multifacético las críticas no tardan en llegar. La épica respuesta de Epa Colombia a quienes le dicen "guisa sin futuro".

Esta vez por medio de un video en sus historias de Instagram le respondió a los que siguen escribiendo "veneno" en sus publicaciones. Eso si, no sin antes resaltar que esos comentarios son de gente que no la conocen y simplemente se dejan llevar por los demás.

"Para los que me conocen saben lo buena amiga y guerrera que soy. Para los que no me conocen sigan diciendo que soy de la L y que salí del cartucho y que soy una guisa sin futuro, ¡Chao!. A mí me duele mucho que la gente me critique demasiado, pero no puedo hacer nada, mira mi zapatos que valen 20 mil gracias a ustedes", expresó.