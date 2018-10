Harry y Meghan son los consentidos de la reina Isabel ¡Este gesto lo demuestra!

View this post on Instagram

Lovely photo of Prince Harry and Duchess Meghan chatting with his gran The Queen 💙 | 📸 credit @pa | #replimeghan #replikate #meghanmarkle #britishroyalfamily #meghanmarklestyle #royalwedding #duchessofsussex #princeharry #princeharryandmeghan #dukeofsussex #queenelizabeth #britishroyalfamily 💙 | tap for details |