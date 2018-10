Diva Jessurum es una de las mujeres favoritas de la farándula colombiana. Durante su amplia carrera como presentadora de entretenimiento ha cautivado tanto a los televidentes, como a las celebridades. El sexy hombre que habría cautivado el corazón de Diva Jessurum.

Después de varios rumores al rededor de su vida amorosa parece que la verdad está saliendo a la luz. En algunas publicaciones hemos visto que la costeña ha estado compartiendo en varios eventos con Rafael Caparroso.

Aunque en una entrevista con 'Lo sé todo', Diva confesó que el actor está aprovechando el tiempo y sacándole el jugo a todos los eventos, ya que él vive fuera del país. Sin embargo, en algunas de las publicaciones que han compartido en sus redes sociales sus seguidores sospechan que va más allá de una simple amistad.

Luego de que ella no para de compartir fotos con el actor. En una de ellos los vemos un collage de los dos en pijama, muy juntos dentro de un ascensor.

El sexy hombre que habría cautivado el corazón de Diva Jessuru:

Mientras que él por su parte compartió una en la que ella le da un beso en la mejilla.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues al parecer a los usuarios de la red social esta relación los tiene más que convencidos pues no paran de compartir cosas juntos.

"Me encanta, tengo un buen presentimiento de esto", "Lindos, la mezcla de amor y alegría", "Diva, se ven bellos. Él es tan alegre pendiente de ti que me encanta", "Dios bendiga ese amor. Mereces ser feliz, no importa edad, no importa color, no importa nada, lo importante es sentirse bien con quien tengas a tu lado", fueron algunos de sus comentarios.