Es definitivo: Michael Bublé se retira de la música para apoyar a su hijo en la batalla contra el cáncer

Michael Bublé, quien enamorara a todas sus fanáticas cantando temas como Everything y Haven’t met you yet, anunció que se retira definitivamente de la música.

La razón: acompañar a tiempo completo y apoyar a su hijo Noah en su batalla contra el cáncer.

En la que calificó su “última entrevista”, el artista de 43 años aseguró al Daily Mail que la enfermedad de su hijo, diagnosticada hace tres años, ha cambiado por completo su percepción de la vida y que ya la fama no significa nada para él.

El pequeño, ahora de 5 años, está en remisión luego de recibir un difícil tratamiento contra el cáncer de hígado.

Pero la experiencia fue tan dura para Bublé que lo llevó a cuestionar seriamente su carrera en el mundo del espectáculo.

“Ni siquiera sé cómo estaba respirando, solo quieres morir”, confesó, recordando el momento en que recibió el diagnóstico de cáncer de su hijo.

El cantante canadiense está casado con la actriz argentina Luisana Lopilato, de 31 años y madre de Noah, Elías y Vida, nacida hace dos meses.

“Mi esposa se sentía igual e incluso pensé que yo era el más fuerte de los dos, pero no era el fuerte. Ella lo era”, prosiguió el artista con la confesión.

El adiós a la carrera exitosa de Michael Bublé

El ganador de cuatro premios Grammy, le dice adiós a la música con el álbum titulado Love, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 16 de noviembre, con el promocional “When I Fall In Love”.

Con esta producción, espera retirarse por todo lo alto y presentarle el mejor disco a sus fanáticos.

Admitió estar avergonzado por su ego: “No tengo estómago para nada más de eso. El narcicismo de la celebridad”.

“Todo mi ser ha cambiado. Mi percepción de la vida”, recalcó Bublé, quien juró no poner el ego de su trabajo por encima de su familia.