El día de ayer inició la celebración de la acostumbrada fiesta de disfraces por parte de los herederos de la farándula colombiana. Sin duda, no podía pasar desapercibida, pues de la mano de la presentadora Carolina Soto quien tiró la casa por la ventana y sus invitados tampoco se quedaron atrás. La polémica por el disfraz del hijo de Ana Karina Soto

Dante, el hijo de Ana Karina Soto sin duda fue uno recibió miles de halagos en redes sociales por su disfraz. Al parecer logró personificar casi a la perfección a Miguel, el protagonista de 'Coco', la famosa película que conmovió al mundo con la cultura de Mexicana, especialmente por el día de los muertos.

La polémica por el disfraz del hijo de Ana Karina Soto

Sin duda una de las cosas que más llamó la atención fue el increíble maquillaje que lleva puesto. Por supuesto, de mano de los expertos en maquillaje Caretas.

"Lo más hermoso de la fiesta", "El disfraz mas espectacular, divino", "Quedo igual que el de la película, se ve divino", "El mejor disfraz de la fiesta, sin duda se ganó el premio del mejor disfraz", escribieron algunos de sus seguidores.

Mientras otros no dudaron en caer en la misma crítica que se le hizo a la película, en su momento. El hecho de traer el día de los muertos, con una connotación diferente a la cultural.

"No me parece disfrazar a un niño de muerte, cuando están en plena flor de la juventud", "Es un disfraz que llama a la muerte y cosas malas, no me parece que lo hayan vestido así", "No me gusta que lo vistan de muerte cuando es tan feliz", comentaron algunos.

Sin duda, el hecho de ser una imagen pública ha hecho de Ana Karina una mujer sabia y hacer oidos sordos a quienes no aportan nada positivo.

