Andrea Serna continúa siendo una de las mujeres colombianas más relevantes, así lo reflejan sus redes sociales ya que cuenta con más de dos millones de seguidores. Sin embargo, aunque no duda en compartir fotos de ella y sus reciente participación en algunos eventos, es muy recatada a la hora de mostrar su familia. La polémica foto de Andrea Serna con su esposo y su hija en redes.

De hecho, en muy pocas oportunidades -si tres son muchas- en donde la hemos visto posar junto a su esposo, ni que pensar en una de ellos junto a su hija. Pues para sorpresa de muchos la presentadora compartió la primera foto de los tres en su cuenta de Instagram.

"Bye, bye vacaciones", escribió en la descripción de la publicación.

La polémica foto de Andrea Serna con su esposo y su hija en redes:

La instantánea no tardó en ser viral en la red social. Miles de sus seguidores no dudaron en darle 'Me gusta' y confesarle a la presentadora que les parece un gesto muy lindo que compartiera ese momento, mientras otros solo hicieron referencia a que no se imaginaban que el papá de Emilia fuese así.

"Se ven Felices y amor es lo que irradian eso es lo importante, después algunos por acá se quejan o preguntan porque no pública fotos con su esposo. Cojan oficio", "Ajá, y después tienen el descaro de decir que no muestran a los esposos… Y cuando lo hacen las quieren acabar con los comentarios", "Andre lo que yo veo en esta foto es que tiene una familia muy linda, que los que opinen diferente. Felicitaciones", " Una familia muy linda, se ven que son felices y no tienen que estar publicando en redes sociales para demostrarlo", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que..

Andrea se ha caracterizado por separar sus asuntos familiares de los laborales, de hecho su esposo salió a la luz pública de las redes sociales hace poco. Barraza, hermano de la exreina y presentadora María José Barraza, se casó con Serna en una ceremonia civil adelantada en el Hotel Santa Teresa de Cartagena, ciudad de la que él es oriundo. Fue superintendente General de Puertos de Cartagena y actualmente es empresario.

Es administrador de Empresas de Saint Michaell’s College Winooski de Estados Unidos. Y aunque la presentadora evita hablar de él en las entrevistas, sin embargo cuando lo hace, destaca que es un padre "comprometido".

Te mostramos en video: