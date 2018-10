La emotiva dedicatoria de Romeo Santos a Selena Quintanilla que conmovió a sus fans

View this post on Instagram

Existe un grupo élite de artistas imborrables y perennes. A pesar de llevar décadas en el cielo, sabemos que serían tan relevantes hoy día como lo fueron mientras habitaban en la tierra. Selena es indudablemente una de esas estrellas. Sin duda, si estuviera con nosotros en la actualidad, gozaría de la misma popularidad fanática que antes, deleitando con sus canciones hermosas. ¡Qué Dios la tenga en la gloria! Un #Tbt de la reina del Texmex.