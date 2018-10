Los terribles comentarios que recibió la tía de Maluma en su debut como cantante

Lo que lucía prometedor… no lo fue tanto. El debut de la tía de Maluma como cantante estuvo acompañado de críticas negativas de usuarios en redes sociales.

Desde hace meses, Yudy Arias había anunciado que incursionaría en el mundo de la música. Hace poco ofreció su primera presentación en el programa Despierta América y la destrozaron en Instagram.

Muchos cuestionaron su edad para cantar en el género urbano y otros criticaban su falta de talento.

“Ya luce un poco mayorcita”, puede leerse en el post del perfil del programa matutino.

“¿Es en serio, Despierta América? Tanto joven y con tanto talento que hay y no le dan oportunidades pero sí a esta señora que no sabe ni lo que está haciendo, por favor, vergüenza ajena me da de solo verla”, fue otro de los duros comentarios sobre su show.