Compararon sombrero de la madre de la princesa Eugenia con este accesorio de Harry Potter ¡Fue el hazmerreír!

La madre de la princesa Eugenia, Sarah Ferguson, se volvió loca en el día de la boda de su hija por usar un sombrero esmeralda con una cinta dorada que tenía muchos usuarios de Twitter comparándolo con la snitch dorada de "Harry Potter".

La madre de la novia lucía un vestido de esmeralda que combinaba con la tiara de boda esmeralda y el conjunto de pendientes de su hija, pero era el detalle dorado de su accesorio lo que hacía vibrar el Internet.

El atrevido diseño de sombrero, que contó con una banda dorada y dos cintas que saltaban por los lados, se convirtió en el accesorio del día en el castillo de Windsor el viernes, ya que el sombrero se comparó rápidamente con las alas de la snitch dorada, la bola dorada voladora utilizada durante el juego de ficción de Quidditch en las famosas novelas de "Harry Potter".

When you have your daughter's wedding at 12 but Harry Potter has invited you for a game of Quidditch at 1…#Fergie #GoldenSnitch #RoyalWedding pic.twitter.com/VM0lskGcJU

— Gerry Stergiopoulos (@GerryGreek) October 12, 2018