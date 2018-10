Las fotos más tiernas de Eugenio Derbez con sus hijas Aitana y Aislinn

View this post on Instagram

Hoy es #DíaDeLasNiñas , y yo tengo mucha suerte de estar rodeado de niñas talentosas y hermosas. ❤ 👩🏻👧🏻👶🏻🐶 // Today is #DayOfTheGirl and I have the good fortune to be surrounded by all these talented and beautiful girls! #Aitana #Kai @aislinnderbez @fionaderbez