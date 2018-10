Guionista de 'Pacto de Sangre': "Si en el capítulo 6 descuartizaron a una persona, así va a ser el ritmo de la teleserie para adelante"

Es todo un fenómeno en redes sociales: 'Pacto de Sangre' ha ido de a poco generando un culto entre los televidentes, y la intriga y las teorías que genera el thriller, en especial por las transformaciones que han sufrido sus personajes.

En este contexto fue que la guionista jefe de la producción, Catalina Calcagni, adelantó a T13 algunos detalles de lo que se viene para la nocturna.

"Esta es la quinta teleserie que escribo y nunca me había pasado como un enganche tan grande", declaró, refiriéndose además a las teorías de los fanáticos: "Es muy entretenido leerlos, pero no puedo decir si le achuntan o no. Solo puedo decir que los vamos a sorprender".

"Yo diría que todos los personajes tienen su momento de brillar en la historia. Nos gusta la idea de que cada uno sea protagonista. Maite va a tener su momento, Carmen igual, Josefa también va a explotar en la historia", agregó.

Al preguntarle si se venían más muertes, la guionista fue clara: "Tienen que verla para saber, pero imagínense que si en el capítulo 6 descuartizaron a una persona, así va a ser el ritmo de la teleserie para adelante".

"Por un lado están las mentiras que llaman más mentiras y por el otro, todos los personajes en esta historia tienen mucho que esconder, entonces vienen secretos grandes, se van a revelar cosas que los van a dejar todos impactados", finalizó.

