¡Esta animadora puertorriqueña anunció que se convertirá en abuela!

La presidenta del jurado de Nuestra Belleza Latina, Giselle Blondet se llevo una tremenda sorpresa en el programa 'Despierta América' del canal Univisión.

En el show que fuera su casa por tantos años, la animadora boricua acompañada de las presentadoras Karla Martínez, Ana Patricia Gámez y Francisca Lachapel, detalló el festín de sentimientos que la embargaron.

"A ver si puedo hablar porque te lo juro que me ha dado un sentimiento… Llegar aquí y pensar en todos los momentos vividos, que ya son adultos mis hijos, que ya se me casaron mis dos hijas y lo más grande del mundo es que una de ellas me va a hacer abuela", señaló Giselle.