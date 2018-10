El cuerpazo de Ángela Ponce en traje de baño que cualquier miss desearía tener

Toda una polémica ha sido la participación de Ángela Ponce en el Miss Universo, la primera transgénero en hacerlo, representando a su país, España.

Al mundo entero le ha quedado claro que no le tiene miedo a nada y que no se doblega ante las críticas que señalan que no merece estar en el concurso de belleza.

Desde los 16 años comenzó su transformación para ser lo que siempre quiso ser y como siempre se ha sentido: una mujer.

Su escultural cuerpo tiene casi las medidas perfectas: 90-61-90, siendo la envidia de cualquier participante del Miss Universo.

Con 27 años, no tiene reparos en mostrar su cuerpo en traje de baño, una figura bastante estilizada que seguro alcanzará los más altos puntajes del certamen de belleza.

Ángela Ponce, miss con propósito

Uno de los objetivos de la Miss España 2018 en el concurso es crear consciencia sobre la diversidad, lo que considera vital para acabar con el bullying, los prejuicios y la violencia.

Algo importante en su camino hasta el Miss Universo y su transformación física, fue el apoyo incondicional que recibió de sus tres hermanos y sus padres, quienes la llenaron de fuerza para seguir adelante.

Y ante quienes no la quieren en el concurso por no haber nacido mujer, señala: “Hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer”.