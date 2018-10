Pipe Bueno se roba más de una mirada con su talento como cantante y su belleza, algo que podemos ver evidenciado con los más de tres millones de seguidores con los que cuenta en su cuenta de Instagram. Ante críticas Pipe Bueno decidió hacerse un cambio de look.

Aunque cada noche lo vemos como jurado de Yo me llamo, da de qué hablar con sus aportes a los participantes, ya sea desde la estética de su interpretación e incluso de su apariencia, esta vez sorprendió a más de uno con la reciente publicación que hizo.

En una imagen donde aparece con una chaqueta de jean entre abierta, sin camisa debajo y con un rostro bastante provocativo -sin barba- escribió:

Ante críticas Pipe Bueno decidió hacerse un cambio de look:

Los comentarios los usuarios de las redes sociales, sobre todo mujeres, no dudaron en responder a la pregunta del cantante. Aunque no hubo un consenso, pues al parecer de las dos maneras hace que más de una suspire, Pipe apareció en la siguiente publicación con barba.

Con la misma seriedad que lo caracteriza como juez del reality de música el cantante posó al parecer con un cambio de look -a como lo vemos todas las noches, de lunes a viernes- hace un efecto seductor.

Muchas de sus fans no pasaron por alto que a pesar de que su belleza es uno de sus mayores atributos, la barba es un "accesorio" que le da un toque mucho más varonil.

"Te ves super bien con barba", "Para mi te ves mejor con barba, mucho más maduro, mucho más varonil", "Con o sin barba te vez divino, pero con brava te ves de más edad", "Así te vez hermoso, me da envidia esa Amparo Grisales", "Eres el mejor jurado de Yo me llamo, aunque seas el más joven", " Me encanta como te ves con barba, me da un aspecto de mayor seguridad", fueron algunos de los comentarios.