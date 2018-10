Sebastián Rulli “le pone los cuernos” a Angelique Boyer y se burla en redes sociales

Sebastián Rulli y Angelique Boyer forman una de las parejas más queridas del espectáculo, sin embargo recientemente sus fans han especulado sobre un posible distanciamiento entre ambos, pues cada vez la pareja publica menos fotografías juntos y una nueva imagen de Sebastián podría delatar que le ha estado "poniendo los cuernos" a su novia.

La más reciente publicación de Sebastián Rulli ha causado polémica, ya que aparece "poniendo cuernos" y escribió en el pie de foto:

"No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. ¿Y tú que esperas?"