Revelan la fortuna secreta que acumuló Meghan Markle antes de casarse con Harry

Desde que la figura de Meghan Markle empezó a ser asociada con la familia real, empezaron las teorías, de si era o no una oportunista, pues muchos la veían como una aprendiz de actriz que jamás le llegaría a los talones a la familia real. Pero lo cierto es que Meghan en silencio fue armando su fortuna, y es ahora que se revelan sus ingresos antes de la boda.

#MeghanMarkle had her own fortune before marrying into the Royal Family. pic.twitter.com/FoYb585B1b — Marie Claire (@marieclaire) October 7, 2018

Su ingreso más notable era con al serie 'Suits', una producción de la cadena estadounidense USA Network que le ofrecía por episodio, la suma nada despreciable de cincuenta mil dolares. Esto la llevaba a ganarse casi medio millón de dolares al año, una suma impresionante para tener una carrera tan corta. Del cine también logró buenos ingresos, con el film 'Remember me' llegó a ganar ciento ochenta mil dolares, solo por ese film, seguidos por los ciento setenta y un mil dolares por 'The Candidate'.

Por el film 'The boys and the girls guide to getting down' ganó un sueldo de ciento cincuenta y tres mil dolares. Por patrocinios también se reporta que llegó a ganar ochenta mil dolares mensuales, solo en obsequios y acuerdos con marcas que querían ser asociados a ella.