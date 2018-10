Melania Trump afirma que es la persona más acosada en las redes sociales ¿Estás de acuerdo?

Melania Trump se describió a sí misma en una entrevista que se transmitió el jueves como "la persona más acosada del mundo", una experiencia que, según dijo, ayudó a su iniciativa "Be Best".

"Podría decir que soy la persona más acosada del mundo", dijo la primera dama a ABC News en África, donde viajó sola para promover su campaña para crear conciencia sobre el acoso en línea.

Presionada por el corresponsal Tom Llamas sobre su afirmación de ser la principal víctima de acoso, ella respondió: "Uno de ellos, si realmente ves lo que la gente está diciendo sobre mí".

La primera dama también dijo que le había dicho a su esposo que había algunos miembros en su administración en los que no confiaba, y que el presidente "no puede confiar" en algunas personas que aún trabajan para él.

"Es más difícil gobernar", dijo en "Good Morning America". "Siempre hay que cuidar tu espalda".

Sus comentarios se producen inmediatamente después de un artículo de opinión anónimo en el New York Times que afirma que hay una "resistencia" dentro de la administración de Trump.

The Times dijo que el artículo mordaz, que describía a un presidente moralmente desalmado cuyos "impulsos más equivocados" son frustrados por miembros del personal, fue escrito por un alto funcionario de la administración, cuya identidad sigue siendo un misterio.

Durante su reciente visita al Parque Nacional de Nairobi en Kenia, la primera dama fue criticada en línea por usar un casco de médula blanca, cuyo estilo tiene connotaciones históricas de dominio colonial en África.

"Melania cree que ella es Meryl Streep en Out of Africa", escribió una persona en Twitter.

Ante una reacción violenta, Melania dijo: "Me gustaría que la gente se enfocara en lo que hago, no en lo que uso".

