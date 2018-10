“Nadie puede ni debe callar sus opiniones”: Osmel Sousa defiende a Lupita Jones en polémica transgénero

El zar de la belleza Osmel Sousa, salió en defensa de Lupita Jones, envuelta en la polémica luego de que manifestara no estar de acuerdo con la participación de transgéneros en concursos de belleza.

“…a nivel personal, yo no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones”, expresó la Miss Universo 1991 y la directora de Miss Universo México.

Los ataques contra Jones aumentaron luego del suicidio de una mujer trans, llamada Itzel Ávila, quien respondió a sus comentarios diciendo que se sentía muy orgullosa se ser trans y le hizo un llamado: “Señorita Lupita Jones, por favor, fíjese bien en lo que dice porque gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan”.

Mensaje de Osmel Sousa a Lupita Jones

Ante la ola de críticas que ha recibido Jones, Osmel Sousa, uno de sus compañeros durante varias temporadas de Nuestra Belleza Latina, le envió un mensaje para apoyarla.

“Lupita Jones es mi amiga incondicional y a mí me honra y me agranda retribuirle esta bonita amistad”, comienza el mensaje de Sousa en su Instagram @zardelabelleza.

“Nadie puede ni debe callar sus opiniones aunque a otros les parezcan equivocadas”, enfatizó el creador de misses venezolano.

Afirmó que Jones es una mujer íntegra, con puntos de vista válidos y bien pensados: “El género, como el aborto y el ambiente, por ejemplo, son temas polémicos con varios puntos de vista y varias verdades”.

“Y si hay una persona de criterio y seriedad que merece mi respeto esa es Lupita”, aseguró Osmel, al tiempo que llamó a respetar las opiniones diferentes.

