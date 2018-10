Los príncipes George y Charlotte protagonistas en la boda real de su prima Eugenie

View this post on Instagram

#news ⏹️⏹️⏹️ Prince George and Princess Charlotte have been named as one of Princess Eugenie's pageboys and bridesmaids in their second royal wedding appearance of the year.🤵🏻👰🏻💐💐 . #duchessofcambridgeforever#katemiddleton #katemiddletonofcambridge #hrhprincesscharlotte #duchessofcambridge #catherinemiddleton #princelouis #duchessofsussex #dukeofsussex #princelouisofcambridge #louisarthurcharlesofcambridge #catherineelizabethmiddleton #princeWilliam #dukeofcambridge #PrinceGeorge #princesscharlotte #pippamiddleton #hrhtheduchessofcambridge #Duchess #duke #buckinghampalace #kensingtonpalace #kensingtonroyals #britishroyals #britishmonarchy #weadmirekatemiddleton #weadmireprincewilliam #princehenryofwales #princeharry