¡Libre de cargas! María Teresa Guerrero confirma que se sometió a una cirugía para removerse las prótesis mamarias

Subo esta foto con el doctor @drjorgepatino porque realmente estoy agradecida por todo su cuidado y atención en mi cirugía del viernes, OJO, esto no es post de canje ni mucho menos, esto lo digo del corazón❣he pasado años de dolores y contracturas en mis senos por unas prótesis que han vivido conmigo durante 12 años, No me las sacaba por miedo a entrar a un Quirófano y parar de entrenar, pero al fin tomé la decisión de removerlas. Después de correr mi último ironman 70.3 el dolor era insoportable, yo no necesito unos senos grandes, así que por Salud ahora estoy en un estado atlético y armónico. Lo natural siempre es lo mejor, nunca me imaginé lo rápido que me estoy recuperando, Gracias a las mágicas manos del doctor, eres uno de los mejores cirujanos plásticos del País ❤️ @drjorgepatino