Melina es una de las presentadoras más lindas y con cada uno de sus atuendos logra cautivar por su sensualidad. Sin embargo, en esta ocasión, Ramírez dejó mucho que decir con su extraño look en uno de los capítulos de “Yo Me Llamo”. La extrañana falda de Melina Ramírez en 'Yo Me Llamo' por la que genera burlas en redes.

No cabe duda de que la modelo es una de las mujeres más lindas de la televisión colombiana. Una de sus mayores características son sus alargadas piernas, un aspecto que se ha notado cada vez más debido a las looks que usa cada noche -siempre con faldas y vestidos ajustados- por lo que ha sido objeto de crítica.

Melina estuvo en el ojo del huracám por cuenta de una extraña falda. Muchos de los seguidores del programa y de la presentadora, aseguraron que esa prenda no parecía una falda si no una “Persiana”.

En redes sociales las críticas no se hicieron esperar, acá algunas de ellas:

Melina Ramírez responde a quienes la critican por parecer una ‘perciana’ pic.twitter.com/oF82YZ9YMi — FarsandulaCriolla (@Farandulee) October 9, 2018

– ¿En qué momento Melina Ramírez se volvió tan guisa? — Felipe González (@CopyDeConfianza) October 9, 2018

¿Y a Melina Ramírez quién le hizo el diseño de sonrisa? Pues, para no ir nunca allá 🙅🏼‍♀️ — Ana María Velandia (@AnaVelandia_) October 5, 2018

