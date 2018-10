Otra infidelidad de Tristan Thompson arruina la boda de Khloé Kardashian

A pesar de que Khloé Kardashian decidió perdonar a Tristan Thompson por sus infidelidades mientras estuvo embarazada de su hija True, parece que una nueva infidelidad podría truncar sus planes de matrimonio.

En un episodio de Keeping up with the Kardashians, Tristan dejó saber a Kris Jenner que tenía intensiones de comprometerse con Khloé mientras ella estaba embarazada; sin embargo, esto no ha sucedido hasta ahora, pues poco después el escándalo de sus infidelidades explotó y aunque Khloé decidió perdonarlo, nuevas pruebas de más infidelidades volvieron a surgir.

Recientemente salió a la luz el capítulo que muestra los momentos previos al escándalo de infidelidad de Tristan, a lo que Khloé respondió a través de su cuenta de Instagram con un sutil mensaje:

“ No siempre elegimos lo que nos sucede, pero podemos elegir verlo como algo positivo, creer que es lo mejor y usarlo para crecer”.

Khloé Kardashian

