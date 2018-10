Jennifer Lopez menciona a Selena Quintanilla en pleno concierto de Texas

Sucedió en un concierto desde Texas en 2017, cuando Jennifer Lopez recordó que en esta localidad nació Selena Quintanilla, la cantante de tex-mex que le valió su gran boleto a la fama. Al momento de hablar de Texas, Jennifer dijo estas palabras:

Esto en referencia a que gran parte de la vida de Selena transcurrió justo allí, cuando a ella le tocó recrear dichas etapas, Jennifer tuvo que trasladarse hasta este estado para rodar emblemáticas escenas de la vida de Selena que transcurrieron en estas calles.

.@JLo talking about Selena Quintanilla In Vegas Last Night 😍

''You know how I call Texas ? Selena Country !'' pic.twitter.com/WGJoR3o9UP

— John JLover (@JohnJLover) September 23, 2017