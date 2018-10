Fans mexicanos de Shakira bombardean de memes las redes para que no llueva en sus conciertos

La visita de Shakira a México ha traído mucha alegría a los fans mexicanos de la cantante que estaban ansiosos de volver a recibirla con los brazos abiertos. En esta oportunidad se trata de seis días consecutivos en los que podrán ver de nuevo a su ídolo.

El jueves 11 de octubre y el viernes 12 de octubre, Shakira tendrá doble tanda de conciertos en el Estadio Azteca. El domingo 14 de octubre visitará Guadalajara para presentarse en el Estadio Tres de Marzo. Cerrara su visita el martes 16 de octubre con su presentación en Monterrey justo en el Estadio Universitario.

Compartan este #tlaloc y esta #shakira de la SUERTE para que no llueva en los conciertos de #ElDoradoWorldTour en #México. pic.twitter.com/RNBp7KOJLl — Alesto 🇲🇽 (@ALIKHANDRUS) October 9, 2018

Pero no todo podía ser perfecto, las condiciones climáticas amenazan la fluidez de las presentaciones, pues en todos los casos son recintos abiertos y podría convertirse en una 'tortura' para los fans, que desde ya están bombardeando las redes sociales con memes que ayuden a evitar que llueva, al menos con humor para poder sobrellevar la alta probabilidad de que en realidad todos terminen empapados en los conciertos.

El tema con las fuertes lluvias, no es solo que los fans se mojen, sino que si las condiciones no están dadas, las fechas podrían suspenderse y debido a la apretada agenda de Shakira, las fechas podrían ser canceladas y no pospuestas.