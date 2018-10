Este es el tratamiento al que está siendo sometida Selena Gómez luego de su “crisis emocional”

Según algunos informes médicos que han sido revelados en las últimas horas, Selena Gómez está experimentando una terapia conductual dialéctica (DBT por sus siglas en inglés). Esto luego de su ‘crisis emocional’ que la llevó a rehabilitación.

Originalmente desarrollado para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad, la DBT es un método que se usa a menudo para ayudar a tratar varios trastornos de la personalidad y enfermedades mentales, como depresión, trastornos de la alimentación, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático y abuso de sustancias, según Psychology Today.

DBT se enfoca en enseñarles a los pacientes atención plena, comunicación saludable y patrones de comportamiento, regulación emocional y cómo responder mejor a los eventos negativos.

No es la primera vez que la cantante con problemas, que anunció un año sabático en las redes sociales, buscó ayuda.

En febrero de 2018, Selena completó dos semanas de rehabilitación por depresión y ansiedad, marcando su tercera vez en el tratamiento de sus problemas, después de lo cual, las fuentes le dijeron a la página seis que estaba evitando el alcohol.

Sin embargo, su sobriedad no fue permanente: reveló en la edición de octubre de Elle: "En lo que respecta a mi vida personal, ¿alguien me ve tomando un vaso de vino? No estoy tratando de esconderme. Esa es mi vida."

Gómez buscó tratamiento por primera vez en las instalaciones de Arizona de Dawn of the Meadows a principios de 2014. Dos años más tarde, se registró en un centro de tratamiento de Tennessee para centrarse en su salud mental.

