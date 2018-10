En novio de Mariana Gómez también actúa en la novela 'Loquito Por Ti':

View this post on Instagram

A veces pienso mucho antes de publicar fotos con el. Siento que las relaciones “perfectas” que se muestran en Instagram son una gran farsa, bueno, la gran mayoría y si lo digo es porque me consta… No quiero publicar cosas para hacerles pensar que mi relación es perfecta, pues la verdad no creo en eso… También lo dudo a veces porque no quiero que algo que cuido y valoro tanto como mi relación llegue a malos ojos, malas intenciones o malas energías de esas que lamentablemente abundan por ahí… A veces quiero que sea algo mío y solo mío, pilas, no EL, sino mi vida personal… Pero a veces veo fotos como esta y me dan ganas de compartirla, porque me gusta, porque es hermosa, porque salimos bonitos 🙈😂 y porque a veces uno le quiere gritar al mundo que está enamorado… LAS REDES… Mi eterno dilema… 🤦🏻‍♀️