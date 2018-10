Cristiano Ronaldo tiene un nuevo abogado: "Documentos que lo culpan de violación son inventados"

El abogado penalista Peter S. Christiansen es el nuevo representante legal de Cristiano Ronaldo en el caso de presunta violación. Reemplazando a David Chesnoff y Richard Schonfeld en la defensa del portugués, afirmó que el jugador "está acostumbrado a ser el blanco de la atención de la prensa, que conlleva el ser famoso".

Para Christiansen, el encuentro entre su cliente y Kathryn Mayorga, en 2009, "fue de consentimiento mutuo". Igualmente arremetió contra el diario alemán Der Spiegel, medio que difundió un documento. Según el abogado, son "completamente inventados".

"Es absolutamente deplorable que un medio de comunicación respaldara o promoviera una campaña de difamación tan compleja. Y basada en documentos digitales robados, fácilmente manipulados", dijo Christiansen en informaciones publicadas por The Associated Press (AP).

375 mil dólares es la cifra que el famoso documento detalla. Es la cantidad que Cristiano Ronaldo pagó para comprar el silencio de Mayorga, tras la supuesta violación ocurrida en Las Vegas. Y es que la difusión del papel digital podría acrecentar los problemas para la revista Der Spiegel. El abogado de 'CR7' en Berlín, Christian Schertz, amenazó con demandar al medio.

La acusación no solo ha empañado su vida deportiva sino que ha dado un declive en sus ganancias por patrocinio. Hasta 2.000 millones de euros podría perder el portugués si la situación continúa sin esclarecerse. Incluso se habló de que Estados Unidos podría pedir la extradición del futbolista, lo que le obligaría a regresar a Portugal para hacer valer una cláusula legal para impedir su traslado a tierras norteamericanas. Significaría un "encierro" en su propio país.

Según los abogados de Kathryn Mayorga, la modelo estadounidense formalizó la demanda contra Ronaldo, motivada por el movimiento Me Too. La campaña promueve la denuncia contra las agresiones sexuales. Sin embargo, el caso no se resuelve, se enreda.

Te recomendamos en video