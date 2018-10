Carolina Soto reveló su otro trabajo, en honor a su hermana fallecida:

View this post on Instagram

Semana de receso muy productiva!! Hoy en la fundación Mariana Novoa @fmariananovoa creada por una mamá quien tambien sufrio la tragedia de perder una hija ahogada en una piscina😪 pero quien tuvo la valentia de convertir el dolor en felicidad para muchos niños q disfrutan de claes de música, danza, manualidades y refrigerios, tiempo de calidad! Además dictan maravillosos talleres para saber reaccionar en una situacion de ahogamiento y muchas conferencias más! Si quieren unires a esta red de amigos como mi mamá y yo en donde pueden ayudar de muchas formas bienvenidos @fmariananovoa