¡Para morir de risa! El divertido momento que vivieron Kate y William junto a un pintor colombiano

Catherine, Duchess of Cambridge attends the first Global Ministerial Mental Health Summit at London County Hall. The summit which is being co-hosted by the UK Government and the OECD and will run from the 9th-10th October. ——– The duchess wore her dress from Emilia Wickstead , which she wore last year in Berlin ,Germany, with Gianvito Rossi heel, Aspinal of London bag and Mappin & Webb jewellery . تحضر كاثرين ، دوقة كامبردج ، القمة الصحية الوزارية العالمية الأولى في قاعة لندن كاونتي . القمة التي تستضيفها حكومة المملكة المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وستستمر من التاسع إلى العاشر من أكتوبر. ——— ارتدت الدوقة فيتانها من ( إميليا ويكستيد )الذي ارتدته في العام الماضي في برلين ، ألمانيا ، مع كعب (جيانفيتو روسي )، وحقيبة( أسبينال أوف لندن) و(مابين وويب) للمجوهرات . . #katemiddleton #duchessofcambridge #dukeofcambridge #catherinemiddleton #princewilliam #princesscharlotte #princegeorge #كيت_وعائلتها #كيت_ميدلتون #الامير_ويليام #الاميرة_شارلوت #الامير_جورج #دوقة_كامبريدج #دوق_كامبريدج