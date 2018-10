¡Que viva el amor! Estas fueron las parejas que llegaron juntas a los American Music Awards

La edición 2018 de los American Music Awards se celebró la noche de este martes 09 de octubre de 2018 desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, y sin duda el momento más inmediato en el que pudimos ver a las celebridades fue en la alfombra roja, donde varios de ellos decidieron aparecer en pareja.

La cantante de 25 años, Cardi B llegó con su esposo Offset. Ella lució un diseño de Dolce & Gabbana en contraste con el traje de su amado, ambos lucían verdaderamente felices. Más tarde en la gala, Cardi interpretaría su tema "I Like It" con Bad Bunny y J Balvin durante el show. Cardi B competía en ocho categorías.

Otros que decidieron aparecer juntos fueron la ex Fifth Harmony, Lauren Jauregui, con su novio Ty Dolla Sign, ambos se conocieron cuando grabaron el tema 'Work from home' justo cuando ella aún pertenecía a la agrupación. Ella tiene 22 años y él tiene 33, una diferencia de 11 años que parece no influir en nada negativo para la pareja. Lauren escogió un diseño de Pamella Roland.

STAR actor Evan Ross booed up on the #AMAs carpet with Ashlee Simpson. pic.twitter.com/MYppSyAE9A — Karen Civil (@KarenCivil) October 9, 2018

Otros que también llenaron de ternura la red carpet fueron Ashlee Simpson y Evan Ross, que incluso compartieron un tierno beso mientras caminan juntos por la alfombra roja. El look de Ashlee era maravilloso con un vestido de Monique Lhuillier, zapatos Giuseppe Zanotti y accesorios de Narcisa Pheres, meintras que su pareja optó por un traje de Missoni, zapatos Armani y anillos de 14 quilates.