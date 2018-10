El tierno momento de la cantante Ciara con su hijo en el red carpet de los American Music Awards

La noche de este martes 09 de octubre se celebró la edición 2018 de los American Music Awards desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, justo allí la cantante Ciara tuvo el momento más tierno de todos con su hijo Future, la pareja que escogió para que la acompañara en la ceremonia de premiaciones a lo mejor de la música en Estados Unidos.

Ciara & her son are just too cute! 😍😭 #AMAs pic.twitter.com/J5w4HePah4

Ciara subió al escenario para interpretar sus temas "Dose" y "Level Up", en un momento acompañada nada más y nada menos que por Missy Elliott, su hada madrina de la música que la acompañó en su debut hace ya 13 años.

Did you guys see how Cardi was rockin during Ciara at the #AMAs? I love when they catch her in the audience!!! pic.twitter.com/yPFEwHpDcp

