¡Stefany Tejada vuelve a abrirle su corazón al amor! Mira quién es el hombre detrás de su nueva sonrisa

Fuimos Un impulso con sentido Una decisión perfecta Que me hizo sentirme más vivo Vivimos El momento lo vivimos Dejando una huella en la arena Y de testigo el mar Dejando de pensar Solo sentir Poder tener mis brazos al rededor de ti Poder rozar tu piel Y conocer a qué saben tus besos Uh oh oh ooh no ouh Siempre quise enamorarte Uh oh oh ooh no ouh Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Fuimos un par de locos que tuvimos El valor de ser honestos Y así dejarnos llevar Dejando de pensar Solo sentir Poder tener mis brazos al rededor de ti Poder rozar tu piel Y conocer a qué saben tus besos Uh ooh Uh oh oh ooh no ouh Siempre quise enamorarte Uh oh oh ooh no ouh Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Dejando de pensar Solo sentir Poder tener mis brazos al rededor de ti Poder rozar tu piel Y conocer a qué saben tus besos Uh ooh Uh oh oh ooh no ouh Siempre quise enamorarte Uh oh oh ooh no ouh Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír tequier #chips #mihoy #hoy #sonreir #energiavital #alegria #love #real #alma #ser