¡Poder latino! Así llegaron J Balvin y Bad Bunny a los American Music Awards

La noche de este martes 09 de octubre se celebró la edición 2018 de los American Music Awards desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles y el poder latino no podía dejar de decir presente en una gala llena de música y diversidad de géneros. Fueron J Balvin y Bad Bunny los encargados de dejar el nombre de los latinos bien en alto con su poderosa presentación en el escenario.

Ambos se sumaron a Cardi B para interpretar el tema 'I Like it' de Cardi B, para eso primero llegaron a la alfombra roja luciendo divertidos y muy originales. En el caso de Bad Bunny con un tercer ojo dibujado en su frente que sin duda le daba el toque extravagante que siempre está dispuesta a dar a sus fanáticos.

J Balvin does an excellent Cardi B impression on the AMAs red carpet pic.twitter.com/ezt0WElVxt — billboard (@billboard) October 10, 2018

J Balvin optó por algo más clásico. Ambos subieron al escenario para cantar en español sus respectivos fragmentos en el tema 'I like it' y sus duda causaron sensación en la audiencia que no paraba de moverse ante estos ritmos latinos. Por su parte Cardi B dio una presentación llena de energía y un poco subida de tono para la audiencia familiar de este tipo de premiaciones. La interpretación de Bad Bunny y J Balvin es de las pocas veces que se ha cantado en español en esta ceremonia.