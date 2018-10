El reality musical despierta cientos de emociones. En la fase de Selección Final los participantes siguen dando mucho de qué hablar, pues sin duda la exigencia subió de nivel. Esta vez el que protagonizó que los internautas hablaran fue Pipe Bueno, luego de la presentación de Víctor Manuelle. Participante de 'Yo Me Llamo' le sacó la piedra a Pipe Bueno.

Después de que el participante interpretara 'Por ella', el público quedó expectante de lo que pasaría. Pero a sorpresa de muchos las primeras palabras no fueron positivas. Al parecer el miembro más joven del jurado no hizo empatía con el cantante.

El jurado le argumentó que no le gustó la manera en como estaba vestido para la ocasión. "Si la estás viendo de algún show de él, claro que es válido pero tienes que tratar de lucirte más", dijo en plena audición. Después, añadió que si a Víctor Manuelle le da por salir a cantar "en calzoncillos está bien", pero él no puede ir así al escenario.

En ese momento el participante trató de defenderse y ponerle un poco de humor al tema, pero tuvo el resultado contrario.

"Todos los detalles los escogí yo…", cuando Pipe Bueno lo frenó: "Papito, déjame terminar papito" y para romper un poco la tensión el participante le dijo: "gracias por lo de papito". Pero eso generó más molestia en el jurado que respondió con un "imagínate" -mirando hacía sus compañeros jurados en forma de recriminación de que no acepta sus recomendaciones.

Finalmente el presentador le dio paso a Cesar Escola, con quien tuvo mucha conexión, y no dudo en darle el sí. Además, quien sería finalmente el que convencería a la 'Diva' de Colombia quien le diera un voto de confianza para la siguiente etapa.

Participante de 'Yo Me Llamo' le sacó la piedra a Pipe Bueno:

La reacción del cantante de música popular no se salvó de las reacciones en redes sociales, en donde lo compararon con la actitud arrogante de Amparo durante esta fase.

"Like si Pipe Bueno se está volviendo como Amparo Grisales", "Ush, esa Amparo tan grosera, ah no, ahora es Pipe", "La verdad cantó igual a Víctor Manuelle, uff, igualito", "Dale like si Pipe bueno se esta volviendo como Ampara Grisales pipe malo", "Pipe se pone bravo cuando alguien canta mejor que él", comentaron algunos de los usuarios de YouTube en el video que se compartió con la interpretación.