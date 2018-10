Kylie Jenner se cortó el cabello ¡Luce idéntica a su madre!

No es un secreto que Kylie Jenner ha pasado por muchas fases de peinado. Desde su resaltado rollo amarillo en Coachella 2017 hasta su exclusiva cola de caballo rubia en su 21 cumpleaños, la estrella de Keeping Up With Kardashians nunca teme cambiar las cosas.

Con eso en mente, tal vez no debería sorprender que la orgullosa madre haya presentado un nuevo estilo en sus historias de Instagram y ciertamente es notable la influencia de un miembro de la familia.

En dos fotos compartidas en las redes sociales, Kylie es vista conversando por Facetime con su mamá Kris Jenner. Y mientras que la autoproclamada ‘momager’ ocupa la mayor parte del encuadre, nuestros ojos fueron directamente al corte de pelo de Kylie.

"Obsesionada contigo, @KrisJenner", escribió mientras mostraba su nuevo look y una túnica blanca. Se parece a mamá, ¿no?

A lo largo de los años, la mujer detrás de Kylie Cosmetics ha expresado sus pensamientos sobre el cambio de peinados "Siempre trato de ser diferente. Siempre trato de hacer cosas nuevas. Creo que mis seguidores comenzaron a hacerse un poco más grandes cuando estaba descubriendo mi estilo y quién era yo", compartió en un episodio reciente de Life of Kylie.

"No todo el mundo estaba muriendo su cabello azul y verde, sabes".

Kylie agregó: "La gente sabe que hago lo que quiero. Simplemente no saben qué esperar".

