Mauricio Clark revela las primeras imágenes del bautizo que ‘curó’ su homosexualidad

Hace algunos meses Mauricio Clark causó polémica al declarar que había recurrido a la religión para curar su homosexualidad y tras arrepentirse de su pasado, deseaba formar una familia junto a una mujer.

A pesar de las críticas y la indignación de la comunidad LGBTTTIQ, Mauricio ha compartido las primeras imágenes de su bautizo en Tierra Santa que, según él, le "ayudó a dejar atrás su pasado".

"Haber renovado las Promesas Bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada."

Directora de Miss Universo México se pronuncia en contra de participantes transgénero

De inmediato, el exconductor recibió miles de críticas por desinformar a sus seguidores al afirmar que había logrado curar su homosexualidad

"Lo malo no es que quieras dejar atrás tu homosexualidad, lo malo es que no eres fiel a ti mismo, a lo que eres, a lo que te gusta. Dejar las drogas esta bien, es algo dañino. Pero dejar atrás tu propia escencia por el que dirán de la gente, es fallarte a ti mismo. Suerte …"

"Ya siéntese señora !!! Que ganas de llamar la atención. No puedes curar tu homosexualidad por qué no es una enfermedad ni que fuera una gripa."

"Respetable tu decisión, lo que no es coherente es que digas 'Me curé' cuando sabes que la homosexualidad no es una enfermedad; vive al 100% pero visualiza los alcances de tus acciones, eres figura pública y lo que digas puede influir en familias que no aceptan a sus hijos Por sus preferencias, se congruente."